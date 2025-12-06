\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647\u060c \u06f3 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0639\u0644\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u061b \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0633\u0642\u0641 \u06a9\u06cc\u0641\u0631\u06cc \u0645\u0647\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0648\u062f.\u00a0\n