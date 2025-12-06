پخش زنده
نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: مسجد تنها با امام جماعت زنده نمیشود، بلکه نیازمند هماهنگی هیئت امنا، بسیج و نهادهای محلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران در گردهمایی دبیران اجرایی قرارگاه راهبری مساجد استان، گفت: جایگاه مسجد به عنوان خاستگاه حرکتهای بزرگ در انقلاب و دفاع مقدس، امروز بهخوبی حفظ نشده و با خالی شدن مساجد، فرهنگ مسجد در جامعه ضعیف شده است.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در این نشست که در بابلسر برگزار شد، با بیان اینکه بیتوجهی به مسجد تنها از سوی نمازخوانان نیست، افزود: شکایت مسجد شامل مسئولانی هم میشود که باید امر مسجد را جدی بگیرند اما نمیگیرند.
وی راهکار اساسی برای احیای مسجد را تعامل همه ارکان محله با محوریت امام جماعت عنوان کرد و گفت: مسجد تنها با امام جماعت زنده نمیشود؛ هیئت امنا، پایگاه بسیج و دیگر نهادهای محلی باید هماهنگ باشند تا مسجد فعال و پویا شود.
نماینده ولیفقیه در مازندران خطاب به دبیران اجرایی مساجد شهرستانها که به عنوان «بازوان امامان جمعه» عمل میکنند، اظهار داشت: شما پیشگامان این جریان هستید و تجارب شما آینده مساجد را بهتر خواهد کرد.
وی بر لزوم توانمندسازی امامان جماعت تأکید کرد و گفت: امامان جماعت نیازمند بازآموزی، کارگاههای آموزشی و حمایتهای مادی و معنوی هستند تا بتوانند بهتر با نمازگزاران و عوامل اجرایی تعامل کنند.
آیتالله لائینی در پایان، هدف نهایی را ایجاد «محلههای مهدوی» دانست و افزود: مجموعهای متشکل از امام جماعت، هیئت امنا، شورای محل، دهیار و بسیج باید برای حل مشکلات فرهنگی و عمرانی محلهها با محوریت مسجد همکاری کنند.