به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کورش آذربخت گفت: پرونده قاچاق ۶ دستگاه ماینر مستعمل به ارزش یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

رئیس شعبه هشتم تعزیرات حکومتی اهواز افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

آذربخت گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز پس از کشف کالای به ظن قاچاق از یک واحد مسکونی گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.