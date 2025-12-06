ورزشکار البرزی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی کناره گیری کرد
روژان گودرزی ورزشکار البرزی از مبارزه در رقابتهای تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان بهدلیل تقابل با نماینده رژیم صهیونیستی از مسابقات انصراف داد.
این ورزشکار البرزی ماه گذشته مدال بازیهای آسیایی در عربستان را کسب کرده بود.
در شرایطی که فدراسیون جهانی پیش از این در سایت رسمی خود اعلام کرده بود ورزشکاران کنیا به عنوان میزبان رقابتهای کمتر از ۲۱ سال قهرمانی جهان، همگی در رنک چهارم قرار میگیرند، اما به یکباره این قانون تغییر و ورزشکاران کنیا بدون رنک در جدول مسابقات ثبتنام شدند.
درپی این اتفاق جدول مسابقات در اوزان روز نخست دچار دگرگونی شد و روژان گودرزی نماینده شایسته تکواندوی بانوان ایران در دور نخست به حریف رژیم صهیونیستی برخورد کرد که به همین دلیل نیز از حضور در مسابقات کنار کشید.