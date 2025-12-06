پخش زنده
ثبتنام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از امروز ۱۵ آذرماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: متقاضیان باید با دقت کاروان خود را انتخاب کنند، چرا که جابهجایی امکانپذیر نیست و قیمتها بر اساس نوع هتل و مسیر پرواز متفاوت است.
وی ادامه داد: متوسط قیمت حج تمتع ۱۴۰۵ حدود ۳۵۵ میلیون تومان خواهد بود و هزینه هر زائر در عربستان حدود چهار هزار دلار است.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت حج و زیارت استان به نشانی اینترنتی azsharghi.haj.ir مراجعه کنند.