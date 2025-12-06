به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همایش استانی روز جهانی خاک در دانشگاه کردستان، با بیان اینکه روند مناسبی در بهره‌برداری از منابع آب و خاک در کشور نداریم گفت: در حال حاضر یک میلیون حلقه چاه کشاورزی در کشور داریم که ۵۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است.

مجید آنجفی افزود: میزان فرسایش خاک در حال حاضر در کشورمان ۱۶ تن در هکتار است، که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده باید به ۱۳ تن برسد.

نقشبندی رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه مطالعات خاک‌شناسی در استان در هفت درصد از اراضی استان انجام شده است از اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۶۲ هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.

محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان سهم بخش کشاورزی از درآمد ناخالص داخلی استان را ۱۷ درصد بیان کرد و گفت: با سهم کشاورزی از اشتغال استان ۱۸ و نیم درصدو ۴۰ درصد بالاتر از میانگین کشور‌ی است.

شعار امسال روز جهانی خاک، خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم است.