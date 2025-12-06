ساخت و بازسازی اساسی پاسگاه پلیس راه از سوی راهداری بوشهر
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر گفت: با هدف تقویت زیرساختهای استقرار پلیس راه و ارتقاء امنیت و ایمنی جادههای کشور، ساخت یا بازسازی اساسی پاسگاههای پلیس راه در استان بوشهر در دستور کار قرار دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی افزود: عملیات ساخت ساختمان جانبی قرارگاه پلیس راه استان در خروجی شهر بوشهر با اعتبار ۸ میلیارد تومان در دست ساخت است که درصورت تأمین اعتبار، تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: همچنین ساخت پنجمین پاسگاه پلیس راه استان در محور شبانکاره در دستور کار قرار دارد که در مرحله تهیه نقشههای اجرایی قرار دارد و تلاش میشود امسال کلنگ زنی شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر اضافه کرد: بازسازی اساسی ساختمان پلیس راه «احمدی» در محور بوشهر-برازجان نیز در مرحله برآورد و برگزاری مناقصه است که با اجرای آن، بازسازی اساسی همه پاسگاههای پلیس راه استان به سرانجام خواهد رسید.
وی اظهار کرد: در راستای همکاری مشترک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با پلیس راه، به ساخت، بازسازی و بروزرسانی زیرساختهای پلیس راه در استان اقدام میکنیم که این مهم نقش بسزایی در کنترل سرعت، مدیریت ترافیک، نظارت بر تناژ بار و پایش ناوگان باری و حمل و نقل مسافر ایفا خواهد کرد.