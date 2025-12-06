ساخت و بازسازی اساسی پاسگاه پلیس راه از سوی راهداری بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: با هدف تقویت زیرساخت‌های استقرار پلیس راه و ارتقاء امنیت و ایمنی جاده‌های کشور، ساخت یا بازسازی اساسی پاسگاه‌های پلیس راه در استان بوشهر در دستور کار قرار دارد.