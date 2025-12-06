پخش زنده
نشست تخصصی روز جهانی خاک در هنرستان هنرهای زیبای یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، به مناسبت روز جهانی خاک، نشست تخصصی مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای یزد برگزار شد.
در این نشست، رحمتیان مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به تشدید بحران فرسایش خاک، بر ضرورت آگاهیبخشی گسترده به نسل دانشآموز تأکید کرد و گفت: «خاک یکی از مهمترین بسترهای حیات است و طی سالهای اخیر هشدارهای جدی درباره فرسایش و تخریب آن مطرح شده است.»
وی با تشریح شرایط اقلیمی خشک و بیابانی استان اضافه کرد: «کمبود رطوبت، تغییرات محیطی و شور شدن منابع آب و خاک، کشاورزی یزد را با تهدیدهای جدی روبهرو کرده است.»
رحمتیان با بیان اینکه ۹۷ درصد زندگی انسان وابسته به خاک است، افزایش آلودگیها و استفاده نادرست از زمین را از مهمترین عوامل تشدید بحران دانست و افزود: «آموزش و اطلاعرسانی عمومی، بهویژه در مدارس، یک ضرورت اساسی برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی است.»
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی یزد حضور در مدارس و گفتوگو با دانشآموزان را اقدامی اثربخش در فرهنگسازی عنوان کرد و گفت: «برنامههای آموزشی و ترویجی در طول سال ادامه خواهد داشت تا نسل جوان بیش از گذشته نسبت به ارزش خاک و پیامدهای نابودی آن آگاهی پیدا کنند.»
این برنامه با هدف ارتقای شناخت هنرجویان نسبت به بحران خاک و اهمیت حفاظت از این منبع حیاتی برگزار شد.