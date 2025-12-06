شمار تلفات و مجروحان حملات نیرو‌های پاکستانی به شهرستان اسپین بولدک قندهار به ۱۰ نفر افزایش یافت.

افزایش تلفات و مجروحان حملات پاکستان به افغانستان به ۱۰ نفر

افزایش تلفات و مجروحان حملات پاکستان به افغانستان به ۱۰ نفر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، منابع بیمارستانی در قندهار گفته‌اند در حملات خمپاره‌ای نیرو‌های پاکستانی به شهرستان اسپین بولدک قندهار، پنج نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان این حمله، کودک است.

عابدالله فاروق سخنگوی پلیس مرزی افغانستان نیز اعلام کرد: نیرو‌های پاکستانی آتش بس را نقض کردند و به تیراندازی پرداختند.

وی افزود: این اقدام نیرو‌های پاکستانی، نیرو‌های افغان را مجبور کرد که دست به واکنش متقابل بزنند.