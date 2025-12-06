مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از اجرای طرح ویژه تشدید نظارت با هدف کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی در آستانه شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سلیمان رزاقی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن آیین سنتی شب یلدا و افزایش تقاضای مردم، احتمال بروز تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت بیشتر می‌شود؛ از همین رو تعزیرات حکومتی البرز با همکاری دستگاه‌های نظارتی طرح ویژه شب یلدا را برای کنترل بازار آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: در شب یلدا خرید آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه، گوشت و مرغ افزایش دارد. این افزایش تقاضا موجب می‌شود برخی سودجویان تلاش کنند از شرایط بازار سوءاستفاده کنند؛ بنابراین نظارت دقیق، مستمر و تخصصی در این بازه زمانی ضروری است.

رزاقی بیان کرد: در طرح تشدید نظارت، اولویت با واحد‌های عرضه‌کننده کالا‌های پرمصرف شب یلدا است و واحد‌های عرضه آجیل و خشکبار قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، میوه و تره‌بار، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد پروتئینی و فروشگاه‌های عرضه مستقیم و زنجیره‌ای تحت نظارت گشت مشترک تعزیرات حکومتی هستند.

وی افزود: بازرسان دستگاه‌های نظارتی در قالب تیم‌های مشترک، روزانه از واحد صنفی بازدید کرده و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل و به شعب تعزیرات جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی، اجرای این طرح با همکاری دستگاه نظارتی: اتاق اصناف، سازمان صمت، جهادکشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود تا فرآیند کنترل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد.

رزاقی بیان کرد: این همکاری باعث شده نظارت‌ها نه‌تنها بر قیمت کالا، بلکه بر کیفیت، سلامت، تازگی محصولات، رعایت استاندارد‌ها و نحوه ارائه خدمات نیز اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا سوم دی ماه امسال ادامه داردگفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش خود را از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.