در آستانه شب یلدا، طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا در استان خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید اقلام خوراکی، طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا همچون سال های گذشته و با همکاری سایر دستگاه‌ های نظارتی از تاریخ ۱۵ آذر تا ۳ دی ماه برگزار می شود.

سیدمرتضی مدنی افزود: این طرح با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و افزایش خودسرانه برخی از اقلام کالا‌های اساسی خوراکی از قبیل آجیل، شیرینی، میوه، حبوبات، روغن، گوشت، قند، شکر و غیره انجام می گیرد.

مدنی بیان کرد: رسیدگی‌ ها خارج از نوبت و با سرعت بیشتری در این ایام انجام می‌ شود و گزارش های مردمی باید خارج از تشریفات و در اسرع وقت انجام شود و همچنین در مواردی که اصرار و تکرار تخلف باشد، برخورد‌ها جدی‌ تر و قاطع‌ تر خواهد بود و پلمب، نصب پارچه و جریمه‌ هایی با بازدارندگی زیاد خواهیم داشت.

سید مرتضی مدنی افزود: تعزیرات حکومتی استان در اجرای این طرح‌ ها با راه اندازی گروه های گشت مشترک با همکاری سایر دستگاه‌ های نظارتی و با بازرسی‌ های میدانی از اصناف، با تخلفات به ویژه گرانفروشی و احتکار برخورد خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: همشهریان می‌ توانند در هر لحظه از شبانه روز با استفاده از سامانه اینترنتی tazirat۱۳۵.ir و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ شکایات و گزارش‌ های خود را ثبت کنند تا پس از بررسی نتایج به اطلاع آنان برسد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ هزار و ۳۸۶ فقره پرونده گرانفروشی به میزان محکومیت ۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۷۰۷ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی محکوم و رسیدگی شده است.