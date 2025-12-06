به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته هشتم فوتبال جام اتحادیه لیگ قطر موسوم به کیو اس ال لیگ دیشب آغاز شد.

نتایج ادامه دور گروهی مسابقات به این شرح اعلام شد:

الخور ۲ - ۴ الاهلی

مسیمیر ۱ - ۱ الشمال

در این دیدار امید ابراهیمی هافبک کهنه کار ایرانی به طور کامل بازی کرد.

البدع ۲ - ۱ الوکره

المرخیه ۰ - ۰ الدحیل

الخریطیات ۰ - ۵ السد

الوعب ۲ - ۱ الغرافه

در جدول تیم الریان با ۱۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های العربی و‌ام صلال با ۱۶ و الوعب با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم الشمال (تیم امید ابراهیمی) با ۱۲ امتیاز به رده هشتم نزول کرد.