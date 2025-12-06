پخش زنده
امروز: -
الشمال در حضور ثابت هافبک ایرانی خود مقابل مسیمیر متوقف شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته هشتم فوتبال جام اتحادیه لیگ قطر موسوم به کیو اس ال لیگ دیشب آغاز شد.
نتایج ادامه دور گروهی مسابقات به این شرح اعلام شد:
الخور ۲ - ۴ الاهلی
مسیمیر ۱ - ۱ الشمال
در این دیدار امید ابراهیمی هافبک کهنه کار ایرانی به طور کامل بازی کرد.
البدع ۲ - ۱ الوکره
المرخیه ۰ - ۰ الدحیل
الخریطیات ۰ - ۵ السد
الوعب ۲ - ۱ الغرافه
در جدول تیم الریان با ۱۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای العربی وام صلال با ۱۶ و الوعب با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم الشمال (تیم امید ابراهیمی) با ۱۲ امتیاز به رده هشتم نزول کرد.