حج و زیارت استان بوشهر:
آغاز ثبتنام قطعی حج تمتع
مهدی صداقت گفت: ثبتنام حج تمتع از ۱۵ آذر در کشور آغاز شده و در استان بوشهر نیز کسانی که پیشثبتنام را انجام دادهاند میتوانند از ۱۶ آذر ثبتنام قطعی خود را در ۷ کاروان استان انجام دهند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ سرپرست حج و زیارت استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: ثبتنام برای حج تمتع از امروز ۱۵ آذر در کشور آغاز شده و واجدن شرایط استان بوشهر نیز از فردا میتوانند به ۷ کاروان حج تمتع بروند و ثبتنام قطعی خود را انجام دهند.
مهدی صداقت افزود: کسانی که واجد شرایط بودند و پیشثبتنام کردهاند کسانی هستند که تا پایان بهمن سال ۱۳۸۶ ثبتنامهای لازم را در سامانه انجام دادند و اکنون میتوانند ثبتنام خود را قطعی کنند. مهلت قطعی کردن ثبتنام ۴۸ ساعت پس از واریز پول است که البته تا ساعت پایانی ۲۲ آذر فرصت قطعی کردن را دارند.
او درباره دیگر شرایط حج تمتع پیشرو هم گفت: هزینههای قطعی حج تمتع نزدیک به ۳۵۵ میلیون تومان است که هنگام ثبتنام قطعی باید واریز شود و هزینههای ریالی نیز برای قربانی و دیگر امور جانبی از زائران گرفته میشود که در آینده اعلام خواهد شد.
صداقت افزود: استان بوشهر ۷ کاروان دارد که دو کاروان در بوشهر، کاروان شمال استان درگناوه، کاروان دشتستان در برازجان، کاروان دشتی و تنگستان در خورموج و کاروان دیر، کنگان، جم و عسلویه در جم مستقر هستند. همچنین یک کاروان اهل سنت در جنوب استان داریم.
سرپرست حج و زیارت استان ادامه داد: کسانی که قصد تشرف به حج تمتع پیش رو را دارند باید گذرنامههایشان تا پایان آبان ۱۴۰۵ اعتبار داشته باشد که بتوانند ثبتنام را انجام دهند.
او بیان کرد که کاروانهای استان بوشهر برای حج امسال «مدینه قبل» هستند و سپس به مکه مشرف میشوند و زودتر هم به کشور بازمیگردند.
صداقت گفت: فرآیند آموزشی برای زائران نیز بر اساس ثبتنام پس از آن که کاروانها تکمیل شد با هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و معرفی روحانیان آغاز خواهد شد.