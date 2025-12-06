برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن در آموزش و پرورش استان
با حضور مدیران و کارشناسان قرآنی نشست کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این کارگروه بر اساس مسئولیتی که شورای سیاستگذاری توسعه قرآن به آموزش و پرورش محول کرده مأموریت دارد برنامهریزیهای لازم را برای ارتقای آموزشهای قرآنی انجام دهد. رضایی افزود: در جلسه امروز پس از بحث و تبادل نظر اعضا در خصوص شیوههای آموزش قرآن و دورههای پیشرو تصمیمات مهمی اتخاذ و مصوبه شد در فاز نخست دورههای آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای همکاران فرهنگی برگزار شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این دورهها ابتدا از ادارات آموزش و پرورش آغاز و سپس به صورت مرحلهای به سطح مدارس تعمیم خواهد یافت. رضایی با اشاره به جمعیت بیش از پانزده هزار همکار فرهنگی در سطح استان افزود: برنامه زمانبندیشدهای تدوین خواهد شد تا این دورهها از هفتههای آینده برای کارکنان ادارات و بعد از آن معلمان دوره ابتدایی و سپس دبیران دوره متوسطه اول و دوم برگزار شود. وی با اشاره به زمان آغاز آموزشها برای دانشآموزان اضافه کرد: در مرحله اول تمرکز ما بر آموزش معلمان در بحث روخوانی و روانخوانی که پایه این فعالیتهاست میباشد و پس از این مرحله و اجرای دورههای تخصصی که معلمان توانمند خواهند شد فرآیند انس با قرآن و برنامههای استعدادیابی را در مدارس برای دانشآموزان اجرا میکنیم.