مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت شناسایی چالش‌ها و تدوین طرح جامع آموزش عمومی قرآن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تأکید مدیرکل آموزش و پرورش در نشست کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم گفت: با وجود ۱۷۰ هزار دانش‌آموز و ارتباط مستقیم جمعیت عظیمی از خانواده ها، آموزش و پرورش ظرفیت بی‌نظیری برای گسترش فعالیت‌های قرآنی دارد.

ایوب رضایی از برگزاری محافل انس با قرآن در همه مدارس استان و اجرای برنامه‌های نمادین در چند شهرستان با حضور قاریان برجسته استان خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با استقبال زیاد دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراه بود و در حوزه استعدادیابی قرآنی نیز نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش، دستور کار اصلی جلسه را «شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌ها» و «تدوین طرح جامع آموزش عمومی قرآن» دانست و تأکید کرد: خروجی این نشست باید یک طرح دقیق و قابل اجرا باشد تا در نشست منطقه‌ای در شیراز نیز ارائه شود.

حجت السلام والمسلمین نصیر‌الاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در مدارس، گفت: مقابله با آسیب‌های فضای مجازی و هدایت دانش‌آموزان به سمت فعالیت‌های سالم فرهنگی و دینی، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

وی افزود: نسل جدید با چالش‌های متعددی روبه‌روست و تقویت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد تا دانش‌آموزان توانایی پاسخگویی به شبهات و مسائل روز را داشته باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه برخی مدارس قرآنی در کشور الگوهای موفقی ارائه کرده‌اند، اظهار کرد: ایجاد و توسعه مدارس و کلاس‌های تخصصی قرآنی در استان می‌تواند بستر پرورش استعدادهای شاخص را فراهم کند.

نصیرالاسلامی با اشاره به وضعیت مسابقات قرآن کریم در استان، گفت: با وجود استعدادهای فراوان دانش‌آموزان، مشارکت در مسابقات کمتر از سطح توان استان است و باید نظام‌مند و جدی‌تر پیگیری شود تا شاهد کسب رتبه‌های برتر ملی باشیم.

در ادامه نشست، حجت دبیقی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان، با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه قرآن گفت: جامعه مخاطب آموزش عمومی قرآن در استان بسیار گسترده است و با وجود این ظرفیت، می‌توان فعالیت‌های مؤثر و ماندگاری طراحی کرد. استقبال دانش‌آموزان از برنامه‌های دینی نشان می‌دهد که گرایش نسل نوجوان به ارزش‌های قرآنی بالاست و باید از این فرصت به‌صورت هوشمندانه استفاده کرد.

وی افزود: تجربه اجرای محافل انس با قرآن در مدارس، حضور قاریان برجسته استان و همراهی خانواده‌ها نشان داد که اگر برنامه‌ها با کیفیت و جذابیت طراحی شوند، تأثیرگذاری آن‌ها چند برابر خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هم با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت‌های قرآنی استان، بر ضرورت هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان با ریاست نماینده ولی‌فقیه و عضویت دستگاه‌های مختلف فرهنگی فعال است و باید نقش هماهنگ‌کننده و هدایت‌گر آن پررنگ‌تر شود.

حجت‌الاسلام افتخاری، با اشاره به وجود چهار تا پنج کارگروه پیشنهادی در حوزه قرآن افزود: کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن، توسعه پژوهش و فعالیت‌های تبلیغی، ترویج حفظ قرآن و همچنین کارگروه تدبر در قرآن از جمله بخش‌های مهمی هستند که می‌توانند برنامه‌های استان را منسجم کنند.

افتخاری مهم‌ترین چالش فعالیت‌های قرآنی را کمبود آموزش تخصصی برای معلمان قرآن و مربیان پرورشی دانست و گفت: تسلط معلمان بر مفاهیم و مهارت‌های قرآنی باید تقویت شود.

رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری جدی در آموزش معلمان و مربیان فعال در حوزه قرآن، اظهار کرد: یکی از طرح‌های موفق اجراشده در سال‌های گذشته، دوره‌های آموزشی معلمان قرآن در شهرستان های استان بود که با همکاری اساتید برجسته برگزار شد و نتایج مطلوبی داشت.

حسین علی‌نسب، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد طرح ملی «باشگاه معلمان قرآن» را که در استان کرمان اجرا شده و نتایج مؤثری داشته است، در کهگیلویه و بویراحمد نیز با مشارکت آموزش و پرورش اجرا کند.

علی‌نسب یکی از نیازهای اساسی استان را برگزاری اردوهای آموزشی و پرورشی برای استعدادهای قرآنی عنوان کرد و گفت: توقف اردوها طی سال‌های اخیر موجب کاهش انگیزه و تمرین دانش‌آموزان شده است و لازم است با همکاری آموزش و پرورش، شناسایی و سامان‌دهی استعدادها مجدداً از طریق بخشنامه و هماهنگی شهرستان‌ها دنبال شود.

رئیس اداره قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان، ایجاد مرکز حفظ یک‌ساله قرآن کریم را از دیگر مطالبات مهم برشمرد و اظهار کرد: اغلب استان‌های کشور چنین مرکزی را راه‌اندازی کرده‌اند اما در استان ما هنوز این امکان فراهم نشده است.

وی خواستار تخصیص یک مکان ثابت در مرکز استان شد تا این طرح برای گروهی از دانش‌آموزان مستعد اجرا شود.