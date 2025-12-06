

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع مشکل سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری در این استان که به دلیل مشکلات ارزی بوجود آمده و باعث خروج آنان از کشور شده بود، گفت: بزودی مصوبه این طرح برای اجرا ابلاغ می‌شود.

محسن زنگنه در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: در ۲ سال گذشته بیش از هزار شرکت و کارآفرین افغانستانی کشور را ترک کرده و به شهرک‌های صنعتی هرات و کابل منتقل شدند، خانواده آنان نیز به افغانستان بازگشته بودند و مجوز اقامتشان لغو شده بود.

وی ادامه داد: مشکل اصلی سرمایه‌گذاران افغانستانی این بود که ارز خود را از طریق صرافی نقد کرده و با آن کارخانه را در ایران ایجاد کرده بودند، لذا سازمان توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری آنان را به رسمیت نشناخته بود، چرا که آنان می‌بایست ارز خود را به سامانه نیما می‌دادند.

وی با اشاره به پیگیری نمایندگان استان خراسان رضوی برای حل مشکل سرمایه گذاران افغانستانی بیان کرد: در جلسه‌ای با مسئولان اقتصادی کشور توافق شد، افرادی از اتباع افغانستانی که تا پایان سال ۱۴۰۳ در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌شان به رسمیت شناخته شود.

زنگنه گفت: همچنین مقرر شد سه کارشناس رسمی دادگستری ارزش کارخانه‌ها را ارزیابی کرده و بر اساس قیمت روز ارز، میزان سرمایه‌گذاری قطعی اعلام شود تا سازمان توسعه تجارت سرمایه‌گذاری آنان را به عنوان سرمایه‌گذار خارجی بپذیرد، این تصمیم با امضای وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط به تصویب شورای سرمایه‌گذاری خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران افغانستانی وعده داده‌اند که در صورت نهایی شدن این مصوبه، تا سه میلیارد دلار در سه تا چهار سال آینده در استان خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس هیأت پارلمانی ایران در مجمع بین‌المجالس آسیایی به ارزیابی نشست کمیته سیاسی این مجمع در مشهد پرداخت و گفت: اجلاس کمیته سیاسی این مجمع که ۱۳ آذرماه به میزبانی مشهد برگزار شد، در سطح رؤسای مجالس کشور‌های عضو انجام شد و سطح آن به اذعان شرکت‌کنندگان از کشور آذربایجان نیز بیشتر بود.

زنگنه با تأکید بر اهمیت این اجلاس افزود: این نخستین گردهمایی از ۱۵ کشور عضو مجمع در ایران بود؛ اتفاقی که تاکنون به دلیل مسائل امنیتی در استان خراسان رضوی رخ نداده بود. نمایندگان کشور‌های چین، روسیه، عربستان، لبنان، فلسطین و کشور‌های حاشیه خلیج فارس از جمله اعضای حاضر در این اجلاس بودند.

وی ادامه داد: ترکیب شرکت‌کنندگان از کشورهایی، چون بحرین، عربستان، قطر و روسیه نشان می‌داد که این نشست علاوه بر بعد سیاسی، جنبه اقتصادی نیز داشت و حضور فعالان اقتصادی در آن قابل توجه بود. امیدواریم این نشست، نگرش مهمانان خارجی نسبت به مشهد را تغییر داده و زمینه توسعه ارتباطات بین‌المللی این شهر را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشهد برای میزبانی از نشست‌های خارجی گفت: مشهد می‌تواند به کریدور رفت‌وآمد‌های بین‌المللی و محل برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای و آسیایی تبدیل شود. البته برای تحقق این هدف، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب هستیم.

۳۰۰ شرکت افغانستانی در مشهد فعالیت می‌کنند که نشان دهنده توانمندی سرمایه گذاران افغانستانی در این خطه است.

بر اساس اعلام استانداری خراسان رضوی ۳۹۶ هزار تبعه خارجی مجاز در این استان حضور دارند که افزو بر ۹۰ درصد از آنها در مشهد ساکن هستند.

در قالب طرح بازگشت مهاجران در چند ماه گذشته، بیش از یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق مرز دوغارون به کشور خود بازگشته‌اند.