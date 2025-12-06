رهبر ارشد حماس، اسرائیل را عامل بحران انسانی و نسل‌کشی در غزه دانست و تأکید کرد تنها راه مقابله با این شرایط، اتحاد ملت فلسطین و پشتیبانی از سلاح مقاومت است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر؛ خالد مشعل یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد: اسرائیل با قلدری می‌خواهد منطقه را تسلیم برنامه‌های خود کند و این یک خطر جدی است. زمان آن رسیده که ملت تصمیم به آزادی قدس و بازپس گیری مقدسات اسلامی و مسیحی بگیرد.

وی گفت: مخالف هرگونه اشکال قیمومیت بر غزه هستیم و این فلسطینی‌ها هستند که بر خود حکومت می‌کنند.

رهبر حماس با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در غزه، خاطرنشان کرد: اگرچه نسل‌کشی متوقف شده است اما محاصره، بسته‌بودن گذرگاه‌ها، ممانعت از ورود کمک‌ها و مجازات دسته‌جمعی مردم همچنان ادامه دارد. باید از پروژه و سلاح مقاومت حمایت کرد.

خالد مشعل افزود: باید کرانه باختری را از یهودی سازی، شهرک سازی و مهاجرت نجات داد و در کنار ملت فلسطین بود. همچنین باید برای آزادی اسرا و زندانیان از زندان‌های اسرائیل تلاش کرد.

وی تصریح کرد: بدون اتحاد و همکاری، پیروزی تحقق نمی‌پذیرد و این درخواستی است که از همگان می‌شود و نباید تصمیم گیری به انحصار برخی در آید.

خالد مشعل گفت: باید به همگان در دستیابی به وحدت ملی فلسطین در داخل و خارج کمک کرد و با هر شکل از اشکال عادی سازی روابط با رژیم جنایتکار اسرائیل مخالفت کرد.

وی افزود: اسرائیل دوست هیچکس نیست و جزو نظام منطقه‌ای نخواهد بود. باید اسرائیل و مقامات آن در صحنه بین الملل محاکمه و از نظر قانونی و سیاسی محکوم شوند.

خالد مشعل گفت: با اسرائیل باید به عنوان مسئول و عامل جنگ نسل کشی در حق فلسطینی‌ها در غزه رفتار کرد.