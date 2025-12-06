پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از امضای ۱۲۰ قرارداد سرمایهگذاری تا امکانسنجی ایجاد ناحیه صنعتی جدید در سپیدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برنهاد گفت: در حال حاضر سه شهرک صنعتی دولتی و دو شهرک صنعتی غیردولتی فراسان و کامپوزیت سازه ماندگار در این شهرستان فعال هستند که بستر مناسبی برای استقرار واحدهای تولیدی و جذب سرمایهگذاران فراهم کرده است.
او افزود: تاکنون ۱۲۰ قرارداد سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی دولتی سپیدان منعقد شده و ۵۵واحد صنعتی در شهرکهای همایجان، سپیدان ۳ و ناحیه صنعتی شهید جاویدی به بهرهبرداری رسیدهاند که زمینه اشتغال مستقیم بیش از هزار نفر را فراهم کرده است.
برنهاد با بیان ظرفیت واحدهای تولیدی شاخص در سپیدان بیان کرد: در شهرکهای صنعتی سپیدان، واحدهای صنعتی شاخصی مستقر و مشغول فعالیت هستند و استقرار صنایع تبدیلی متناسب با مزیتهای نسبی شهرستان، بستر مناسبی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.
او با بیان جایگاه ویژه شهرک صنعتی همایجان افزود: شهرک صنعتی همایجان سپیدان به دلیل برخورداری از مزیت طبیعی منابع آب با کیفیت، میزبان واحدهای متعدد صنایع آب معدنی است و به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید آب معدنی در استان و کشور شناخته میشود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: با توجه به تکمیل ظرفیت واگذاری در بخش زیادی از زمینهای صنعتی در شهرک صنعتی همایجان و ناحیه صنعتی شهید جاویدی و محدود بودن ظرفیت باقیمانده در شهرک صنعتی سپیدان ۳، ایجاد شهرکهای صنعتی جدید در این شهرستان از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار است و امکانسنجی ایجاد یک ناحیه صنعتی جدید در دستور کار قرار گرفته است.
برنهاد با بیان اینکه در بخش تکمیل زیرساختها در شهرک صنعتی سپیدان ۳ طرح تکمیل شبکه داخلی برق به پایان رسیده است، گفت: طرح زیرسازی و آسفالت بخشی از شهرک صنعتی هم با انتخاب پیمانکار آغاز شده است.