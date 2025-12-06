در طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان اشتهارد، ۲۲ هزار لیتر فرآورده نفتی گازوئیل قاچاق کشف ‏شد‎. ‎

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سرهنگ علی عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد گفت: در حین گشت زنی ماموران به یک دستگاه خودروی تریلر مشکوک شدند که پس از متوقف کردن خودرو مقدار ۲۲ هزار لیتر فرآورده نفتی گازوئیل قاچاق کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال اعلام کرده‌اند گفت: یک دستگاه خودروی تریلر توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر و به همراه پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ عزیزی تصریح کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت اخبار و اطلاعات پلیسی شهروندان است.