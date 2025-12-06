به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،لیگ برتر فوتسال زنان پس از مدتی وقفه به دلیل حضور تیم ملی در جام جهانی، امروز (شنبه، ۱۵ آذر) با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد و تیم‌ها در هفته پنجم به مصاف هم رفتند.

در این هفته تیم‌های استقلال تهران، پالایش نفت آبادان، فولاد هرمزگان، نفت امیدیه و پالایش نفت اصفهان مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند و دیدار تیم‌های ملی حفاری اهواز با ایران زمین ملارد هم با تساوی سه بر سه به پایان رسید.

شاگردان شهناز یاری در استقلال تهران در این هفته برابر مس کرمان به میدان رفتند و با پیروزی چهار بر صفر مقابل حریف خود ۱۵ امتیازی شدند تا بدون باخت در صدر جدول باقی بمانند.

فولاد هرمزگان هم با پیروزی سه بر یک مقابل سپاهان اصفهان ۱۳ امتیازی شد و رتبه دوم جدول رده‌بندی را حفظ کرد.

تیم‌های استقلال تهران، فولاد هرمزگان و پالایش نفت آبادان به ترتیب با ۱۵، ۱۳ و ۱۲ امتیاز رتبه‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

نتایج هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

استقلال تهران ۴ - صفر مس کرمان

ملی حفاری اهوار ۳ - ۳ ایران زمین ملارد

پالایش نفت آبادان ۲- ۱ گلبرگ تاکستان

فولاد هرمزگان ۳ - ۱ سپاهان اصفهان

نفت امیدیه ۳ - صفر مس رفسنجان

هیات فوتبال خراسان رضوی ۱ - ۲ پالایش نفت اصفهان