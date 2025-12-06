به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم پایانی ششمین دوره جایزه فرهنگی و هنری «هنرمند شهید مهدی منصوب» عصر با حضور جمعی از فعالان متعهد عرصه فرهنگ و هنر، خانواده شهید و مسئولان فرهنگی در منزل شهید منصوب برگزار شد.

در این آیین که با هدف معرفی برگزیده این دوره انجام شد، چهار نامزد نهایی شامل علیرضا باغشنی، عقیل رحمانی، محمد جهانپا و رضا غریبی که پیش‌ تر از میان بیش از ۲۰ چهره فرهنگی و رسانه‌ ای استان انتخاب شده بودند، معرفی شدند.

این مراسم با قدردانی از تلاش‌ های هنرمندان متعهد خراسان و تجلیل از یاد و راه شهید منصوب به پایان رسید و در نهایت محمد جهان‌ پا به‌ عنوان برگزیده این دوره معرفی شد.

به گفته احمد منصوب، دبیر اجرایی جایزه، معیار انتخاب بر پایه تأثیرگذاری، جریان‌سازی و نگاه پیشرو در هنر متعهد بوده و در این دوره، موضوع جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقه نیز نقش مهمی در داوری داشته است