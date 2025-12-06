به گزارش خبرگزاری صدا و

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از متخصصان و فعالانی که طی سال جاری با اجرای برنامه‌های حفاظتی، اقدامات علمی و فعالیت‌های ترویجی نقش مؤثری در بهبود مدیریت منابع خاک استان داشته‌اند، تجلیل شد.

بهرامی افزود:همچنین در این آیین آراد اشراقی، فاطمه زهرا حبیبیان و ترنم حبیبی به عنوان برگزیدگان مسابقه نقاشی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جایزه تجلیل شد.

وی بر تداوم برنامه‌های علمی و اجرایی برای صیانت از منابع خاک و ارتقای پایداری تولید در سطح استان تأکید کردند.