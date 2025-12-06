پخش زنده
از خادمان حوزه خاک در استان چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از متخصصان و فعالانی که طی سال جاری با اجرای برنامههای حفاظتی، اقدامات علمی و فعالیتهای ترویجی نقش مؤثری در بهبود مدیریت منابع خاک استان داشتهاند، تجلیل شد.
بهرامی افزود:همچنین در این آیین آراد اشراقی، فاطمه زهرا حبیبیان و ترنم حبیبی به عنوان برگزیدگان مسابقه نقاشی معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جایزه تجلیل شد.
وی بر تداوم برنامههای علمی و اجرایی برای صیانت از منابع خاک و ارتقای پایداری تولید در سطح استان تأکید کردند.