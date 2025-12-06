پخش زنده
رئیس مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی شیراز در جمع اصحاب رسانه از برگزاری نخستین همایش ملی آموزش احیا قلبی ریوی در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر مسجدی گفت: همایش ملی آموزش احیای قلبی ریوی با حضور ۱۵۰ سخنران و صاحب نظر و با بیش از ۱۰۰ سخنرانی تخصصی در پنلها و کارگاههای تخصصی از ۱۹ تا ۲۱ آذر در شیراز برگزار می شود. ب
وی افزود : در این همایش علاوه بر آموزشهای تئوری و عملی تخصصی، جدیدترین شیوه نامه های بین المللی احیای قلبی ریوی ارائه و تبادل نظر می شود.
رئیس مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی شیراز افزود: این گردهمایی در ۹ محور تخصصی و باهدف ایجاد همگرایی و همسانی در آموزشهای احیای قلبی ریوی در کشور برگزار میشود.
به گفته وی نخستین و تنها مرکز جامع آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی کشور در شیراز فعالیت دارد و تاکنون ۲۰ هزار نفر را از پایه تا پیشرفته در زمینه احیای قلبی و ریوی آموزش داده است.