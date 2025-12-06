به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر مسجدی گفت: همایش ملی آموزش احیای قلبی ریوی با حضور ۱۵۰ سخنران و صاحب نظر و با بیش از ۱۰۰ سخنرانی تخصصی در پنل‌ها و کارگاه‌های تخصصی از ۱۹ تا ۲۱ آذر در شیراز برگزار می شود. ب

وی افزود : در این همایش علاوه بر آموزش‌های تئوری و عملی تخصصی، جدیدترین شیوه نامه های بین المللی احیای قلبی ریوی ارائه و تبادل نظر می شود.

رئیس مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی شیراز افزود: این گردهمایی در ۹ محور تخصصی و باهدف ایجاد همگرایی و همسانی در آموزش‌های احیای قلبی ریوی در کشور برگزار می‌شود.

به گفته وی نخستین و تنها مرکز جامع آموزش استاندارد احیای قلبی ریوی کشور در شیراز فعالیت دارد و تاکنون ۲۰ هزار نفر را از پایه تا پیشرفته در زمینه احیای قلبی و ریوی آموزش داده است.