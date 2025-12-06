پخش زنده
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰ همت طرح عمرانی در بخش آبرسانی، راههای روستایی و بینشهری حوزه منگشت باغملک در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیمپور بیان کرد: نبود جادههای دسترسی مناسب، مهمترین دلیل توسعهنیافتگی منطقه محسوب میشود و امروز با همت دولت و همکاری مجموعههای ملی، گرههای قدیمی این حوزه در حال باز شدن است.
وی با اشاره به نشست اخیر با مسئولان شرکت ساخت و توسعه آزادراهها افزود: در محور اهواز - باغملک به ایذه از غیزانیه تا قبر سید، طرحی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال و از قبر سید تا ورودی ایذه و میدان ولیعصر نیز قرارداد ۱۳ هزار میلیارد ریالی در حال انجام است، این قراردادها امضا و پیمانکار مشخص شده و عملیات اجرایی در جریان است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر طرحهای این حوزه ادامه داد: از ورودی میدان ولیعصر تا میدان غدیر و نیز بخش کمربندی، قرارداد فعال وجود دارد و طرح با سرعت پیش میرود، همچنین از میدان ولیعصر (عج) تا روستای چهارده، سه تا چهار قرارداد فعال با قرارگاه خاتم الانبیا وجود دارد و از روستای چهارده تا کارون سه نیز بر اساس یک قرارداد فعال با یک شرکت، یک تونل ۲ کیلو متری در دست ساخت است که تا کنون ۹۰۰ متر آن حفاری شد.
ابراهیمپور عنوان کرد: در سفر رییسجمهور ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای مسیر اهواز - باغملک -ایذه تا کارون سه اختصاص یافت و مجموع قراردادهای فعال در این بخش به بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار رسیده است در صورت بهره برداری از این مسیر تا ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۶، بسیاری از مشکلات منطقه رفع و مسیر اهواز به دهدز نیز ۲۰ تا ۲۵ دقیقه کوتاهتر خواهد شد.
وی با اشاره به تحول ایجاد شده در محور ایذه به مسجدسلیمان از سمت مرغا گفت: این مسیر که سالها امکان تردد امن نداشت، اکنون با کمک صنایع نفت اصلاح شده و قابل استفاده است، جاده اصلی منطقه نیز طی سه سال گذشته بهطور کامل در حال تعریض است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیرهای الهک و روستاهای پرچستان نیز در حال بهسازی است بیان کرد: در مسیر غیزانیه پیمانکار تعیین شده و در جادههای روستایی نیز طرحهای بزرگی در حال اجراست.
ابراهیم پور ادامه داد: با این وجود حجم عقبماندگیها آنقدر زیاد است که مردم در صورت وقوع یک حادثه حق دارند گلایهمند باشند.
