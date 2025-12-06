به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پلیس آگاهی پایتخت در مقطع درجه داری آقا استخدام می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه درباره شرایط استخدام آمده است که داشتن مدرک تحصیلی دیپلم _تمام گرایشات (انسانی، تجربی، ریاضی، فنی، کاردانش و بزرگسالان) و وضعیت نظام وظیفه مشخص مثل دارای کارت پایان خدمت، دارای معافیت تحصیلی، دارای معافیت کفالت، معافیت خاص الزامی است.

همچنین داوطلبان تا سن ۳۰ سال یعنی متولدین سال ۱۳۷۵ به بعد، مجاز به ثبت نام هستند.

در این اطلاعیه آمده است که داوطلبین ساکن تهران و حومه و همچنین البرز مجاز به ثبت نام هستند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس خیابان وحدت اسلامی بعداز تقاطع مولوی، دفتر جذب پلیس آگاهی فاتب مراجعه کرده و یا با شماره تماس ۵۱۰۵۵۲۵۲_۰۲۱ تماس بگیرند.