پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه یازدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-بلوار پیروزی ۱۷ ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰
-خیابان بنفشه ا و ۲ و ۳ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
-خیابان بنفشه اصلی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
-محدوده میدان بسیج ابتدای خیابان ساحلی شمالی و خیابان آفتاب جنوبی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
-روستاهای طرود، سطوه، بیدستان و مهدی آباد از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
گرمسار:
-ضلع شمال خیابان ۱۷ شهریور و انتهای خیابان جانبازان شرقی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰