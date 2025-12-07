به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه یازدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-بلوار پیروزی ۱۷ ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۳۰

-خیابان بنفشه ا و ۲ و ۳ واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰

-خیابان بنفشه اصلی از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

-محدوده میدان بسیج ابتدای خیابان ساحلی شمالی و خیابان آفتاب جنوبی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

-روستا‌های طرود، سطوه، بیدستان و مهدی آباد از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

گرمسار:

-ضلع شمال خیابان ۱۷ شهریور و انتهای خیابان جانبازان شرقی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰