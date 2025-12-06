پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد البرز گفت: به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی در ۸ ماهه امسال ۱۵۵ بازرسی فنی از صنایع انرژی بر انجام شده تا سریعتر مشکلات خود را برطرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مسعود جوادی با بیان اینکه برای اصلاح ناترازیهای انرژی در کشور، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین آئین نامههای اجرایی آن، به صورت مستدل و دقیق به شرح وظایف دستگاهها و نهادهای اجرایی پرداخته است و براساس ماده ۱۱ قانون مذکور، تولیدکنندگان و واردکنندگان ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر هستند و وفق ماده ۲۶ اصلاحی همین قانون، واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی مشمول جریمه خواهند شد.
جوادی تصریح کرد: براساس برنامه مصوب سال ۱۴۰۴ این اداره موظف بود ۱۵۹ بازرسی فنی از صنایع انرژی بر مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری در استان البرز انجام دهد، اما به دلیل پیش بینی احتمال بروز ناترازیها و لزوم اصلاح الگوی مصرف، این اداره کل در ۸ ماهه اول امسال ۱۵۵ بازرسی فنی و معادل ۹۷ درصد برنامه را پوشش داده تا صنایع زودتر بتوانند مشکلات احتمالی خود را برطرف کنند.
این مقام مسئول نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبههای انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات انرژیبر را از دیگر وظایف برشمرد و افزود : در ۸ ماهه اول امسال این ۳۶ مورد بازرسی در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به شناسایی واحدهای مشمول بازرسی صنایع انرژی بر گفت: در هشت ماهه اول امسال از ۱۳ واحد مشمول، نسبت به شناسایی ۱۰ واحد اقدام شد که معادل ۷۷ درصد برنامه مصوب است.