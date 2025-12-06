به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در اولین بازی هفته تیم دندر در خانه ۲ - ۱ به لالوویه به برتری رسید. در تیم دندر علیرضا جهانبخش هافبک ایرانی این تیم از نیمه دوم به میدان آمد.

در جدول لیگ بلژیک تیم اونیون سن ژیلوآز با ۳۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های کلوب بروخه با ۳۲، اندرلخت با ۳۱ و سن ترویدن با ۳۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم وسترلو (تیم اللهیار صیادمنش) با ۱۷ امتیاز در رده سیزدهم قرار دارد و تیم دندر (تیم علیرضا جهانبخش) با ۱۲ امتیاز در رده شانزدهم (قعرجدول) قرار گرفته است.