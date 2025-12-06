پخش زنده
پاسداشت روز دانشجو در شبکه قرآن و معارف ، مجموعه مستند جدید «حشرات شگفت انگیز» و برنامه «از ایرانمان دفاع میکنیم» از قاب شبکه های سیما تماشایی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه برنامههای «قرارگاه» و «کلام امام» به مناسبت روز دانشجو (۱۶ آذر) از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشوند.
۱۶ آذر یا همان روز دانشجو جایگاه خاصی را در تقویم سیاسی کشور دارد، بر همین اساس شبکه قرآن و معارف سیما در راستای رسالت رسانهای خود با میان برنامههای «کلام امام» با هدف تبیین و بازخوانی تفکر ضد استعماری انقلاب اسلامی همراه بینندگان است، این قطعات منتخب به صورت میان برنامه پخش میشوند.
در بخش دیگر برنامه «قرارگاه» که با اهداف بررسی فعالیت عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جبهه انقلاب در راستای معرفی ظرفیتهای متنوع و متکثر شبکههای مردمی در نسبت با مسجد و هیئت و نیز ایجاد هماهنگی و همافزایی بین این ظرفیتهای انقلاب اسلامی در طرح و نوع مواجهه با موضوعات و مسائل مهم و اساسی جامعه و کشور از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود، به صورت خاص ویژه برنامهای در خصوص روز دانشجو، پخش میکند.
این برنامه شنبه ۱۵ آذر ساعت ۲۱ تقدیم علاقمندان میشود.
مجموعه مستند «حشرات شگفت انگیز»
مجموعه مستند جدید «حشرات شگفت انگیز» محصول سال ۲۰۲۴ کشور آلمان در دو قسمت در روزهای یک شنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذر از شبکه چهار سیما به نمایش درخواهد آمد.
مستند «حشرات شگفت انگیز» از دسته علمی و حیات وحش است و امتیاز ۷ از ۱۰ را از سایت اینترنتی تخصصی اطلاعات فیلم (IMDB) بدست آورده است.
این مجموعه مستند با بررسی رژیم غذایی، زیستگاهها و تواناییهای منحصربهفرد دو حشره از مقاومترین موجودات جهان (مورچهها و سوسکها) اسرار موفقیت این موجودات خارقالعاده را آشکار میکند.
مجموعه مستند «حشرات شگفت انگیز»، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۶ و ۱۷ آذر، در ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهار سوی علم» پخش و روز بعد در ساعت ۲ بامداد و ۷ تکرار میشود.
برنامه «از ایرانمان دفاع میکنیم»
اهداف و ضرورت طراحی کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» امروز با حضور مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی بررسی میشود.
در برنامه «از ایرانمان دفاع میکنیم» دکتر سیدمهدی باقریان به رویکردها، اهداف و ضرورتهای تدوین این کتاب میپردازد و ابعاد آموزشی آن را مطرح میکند.
این برنامه امروز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه آموزش پخش میشود و اجرای آن بر عهده اشکان تفنگسازان است.