نماینده ولی‌فقیه در گیلان بر اجماع میان مسئولان ارشد استان برای تکمیل بیمارستان جنرال رشت، خط آهن رشت–آستارا و کریدور شمال–جنوب و پیگیری معضل پسماند، مسکن روستاییان و مدیریت منابع آب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار با مجمع نمایندگان استان که در مصلای امام خمینی رشت برگزار شد، با بیان اینکه سعادت هر فرد و جامعه در سایه داشتن برنامه و مدیریت است، گفت: هم فکری و اجماع به ویژه در طرح‌های کلان میان مسئولان ارشد استان و برگزاری جلسات مشترک ۳ جانبه با استاندار برای حل مشکلات بسیار اثر گذار است.

آیت الله رسول فلاحتی در این نشست بر نظارت بر امور، رصد مشکلات هر حوزه انتخابیه و تسریع در حل آن‌ها، جذب سرمایه گذار در استان، تقویت ارتباط با مردم به ویژه مناطق محروم، ارتباط با استاندار، پیگیری و مطالبه گری در کنار قانون و برنامه ریزی و تقویت خود مراقبتی تاکید کرد.

وی، تکمیل بیمارستان جنرال در رشت که منفعتش علاوه بر استان به ستان‌های همجوار هم می‌رسد و همچنین تکمیل خط آهن رشت - آستارا و تکمیل کریدور شمال - جنوب را در اقتصاد کشور تاثیر گذار دانست و از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست مانند منطقه آزاد تجاری، در خصوص منفعتش برای استان مطالبه گر و پیگیر باشند.

نماینده ولی فقیه در گیلان از طولانی شدن مشکل پسماند استان و رفع آلودگی ۲ رودخانه رشت و همچنین حل نشدن مشکل زمین و ساخت مسکن روستاییان برای فرزندان خودشان گلایه کرد و خواستار پیگیری این امر شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین در خصوص کاهش بارش در استان و کشور افزود: ایجاد آب بندان‌ها و لایروبی به موقع آن‌ها برای حل مشکل کم آبی و همچنین مدیریت در زمان کشت برنج و توجه و تلاش برای ساماندهی ۳ سد دیورش، پلرود و شفا رود بسیار مهم است.

سلمان زارع رییس مجمع نمایندگان گیلان هم در این نشست با اشاره به مشکلات اولویت دار استان از جمله پسماند، لایروبی انهار به صورت جهادی و با کمک همه دستگاه‌ها، حل مشکلات گرانی اقلام ضروری و معیشت مردم، خواستار جلسات ۳ جانبه با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان، استاندار و مجمع نمایندگان استان شد.

همچنین در این نشست، هر یک از نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی که حضور داشتند، مشکلات استان، مطالبات و راهکار‌های خود را بیان کردند.