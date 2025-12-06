پخش زنده
مانورهای زلزله جنبه نمایشی ندارند، بزرگترین خسارات در حوادث طبیعی ناشی از ناآگاهی و کمبود آموزش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش کلات گفت: همزمان با سراسر کشور، بیستوهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تابآور» در مدرسه پروین اعتصامی شهر کلات برگزار شد.
رمضان پروانه افزود: وقوع حوادث طبیعی اجتنابناپذیر است، اراده ما نقشی در وقوع بلایای طبیعی ندارد، اما میزان آمادگی و آموزش میتواند خسارات را به حداقل برساند.
وی هدف اصلی این مانورها را ارتقای آمادگی دانشآموزان و افزایش مهارتهای ایمنی عنوان کرد و ادامه داد: پرسش اساسی این است که چگونه میتوان از خسارات حوادث کاست؟ پاسخ در آموزشهای مستمر و اصولی نهفته است.
پروانه با رد دیدگاههایی که مانورهای زلزله را نمایشی میدانند، گفت: بخش زیادی از خساراتی که در حوادث تجربه میکنیم، نتیجه ناآگاهی است. اگر آموزش کافی ارائه شود، بخش قابل توجهی از مشکلات در مواقع بحران برطرف خواهد شد.
وی بر ضرورت تداوم برگزاری مانورهای سالانه در مدارس تأکید کرد و افزود: تکرار این مانورها گامی مهم برای ایجاد جامعهای تابآور و آماده در برابر بحرانهاست.