به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خانواده رضا امیرخانی امروز (شنبه، ۱۵ آذر) درباره روند درمان و وضعیت بالینی این نویسنده که روز یکشنبه، نهم آذرماه در پرواز با پاراگلایدر سقوط کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است در اطلاعیه‌ای گفته‌اند: «امروز صبح برای رضا دو عمل جراحی انجام شد.

اول؛ «تراکئوستومی» که ایجاد یک راه هوایی پایدار و قابل کنترل و امن از طریق نای است.

دوم؛ تثبیت یک جداشدگی در استخوان‌های لگن.

هر دو عمل تا پیش از ظهر با موفقیت به انجام رسیده و رضا به بخش آی سی یو بازگردانده شده است.»

احمد محبی آشتیانی، پزشک معالج رضا امیرخانی نیز در توضیحی گفته است: «خب امروز (شنبه، پانزدهم آذر) رضا برای دو جراحی به اتاق عمل رفت؛ یکی تثبیت جداشدگی در ناحیه لگن و دیگری «تراکئوستومی». چرا می‌گویم «جداشدگی»، زیرا درزی است بین دو تا استخوان که این دو تا استخوان در زمان جنینی دو استخوان جدایی بودند که در دوره بلوغ اینها به هم می‌چسبند و نه می‌شود گفت مفصل هستند و نه می‌شود گفت که استخوان؛ بنابراین نه می‌توانیم بگوییم شکستگی بوده و نه دررفتگی. پس درز استخوانی بوده که در این حادثه از هم جدا شده بود و حالا با عمل جراحی تثبیت شد.

او در ادامه توضیح «تراکئوستومی» نیز بیان کرده است: «لوله تراشه» در اولین اورژانس که رضا بستری شده، برای در کنترل گرفتن تنفس در نای گذاشته شده است. محیط اورژانس خیلی استریل نیست و از طرف دیگر پزشکی که لوله تراشه می‌گذارد، اولویت‌های دیگری دارد و نمی‌تواند به استریل بودن کارش تمرکز کند. البته درستش هم همین است؛ بنابراین لوله تراشه خطر عفونت را در ریه بالا می‌برد. البته اساساً لوله تراشه را بیشتر از ۱۰ روز نگه نمی‌دارند. این لوله‌تراشه بر تار‌های صوتی هم ممکن است اثر آسیب‌زا داشته باشد؛ بنابراین در هر صورت باید لوله تراشه برداشته می‌شد و یک راه هوایی امن‌تر و قابل کنترل‌تر باز می‌کردند که از طریق شکافی که در نای بالاتر از استخوان جناق ایجاد می‌شود، به هر حال که این دو تا عمل برای رضا انجام شده و الان به آی‌سی‌یو برگشته است.