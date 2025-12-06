مانور عملیات زمستانی شهرداری همدان به منظور حفظ آمادگی برای خدمت رسانی و پاکسازی شهر هنگام بارش برف و باران، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار همدان در حاشیه اجرای این مانور از آمادگی کامل نیروی انسانی و بروز رسانی تجهیزات و ماشین آلات شهرداری برای انجام عملیات و برنامه‌های زمستانی خبر داد.

سیدمسعود حسینی افزود: ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات برفروبی و نمک پاشی به همراه ۸۵۰ نفر نیروی انسانی در عملیات زمستانی شهرداری به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.

او تصریح کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام شده، شهرداری همدان آمادگی کامل برای مدیریت شهر و خدمت به مردم در فصل پاییز و زمستان را دارد.

شهردار همدان از شهروندان خواست برای خدمات رسانی بهتر در مواقع بارندگی از پارک خودرو‌ها در حاشیه خیابان‌ها خودداری کنند.