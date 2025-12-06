به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آتنا کارگر جهرمی، هنرجوی جهرمی در دومین مسابقه بین‌المللی انیمیشن حقوق بشر ۲۰۲۵ که در کشور ترکیه و شهر استانبول برگزار شد، مقام نخست این جشنواره را در بخش گروه سنی زیر ۱۸ سال کسب کرد.

در این جشنواره که با موضوع صلح برگزار شد، هزار اثر هنری از هنرمندان ۴۵ کشور جهان شرکت داده شد.

در این فستیوال هنری هنرمندان ترکیه مقام دوم و روسیه مقام سوم را کسب کردند.