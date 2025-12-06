پخش زنده
امروز: -
استاندار اصفهان با اجرای طرح هوشمند سازی ورود و خروج بار به سازمان میادین میوه وتره بار تا عرضه به مصرف کننده موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: در رصدهای میدانی از وضعیت قیمت میوه و نقش تورمی افزایش بی دلیل قیمتها نتایجی کارشناسی تهیه و در شورای تنظیم بازار استان در حضور استاندار برای اصلاح وضعیت موجود گزارش شد.
علی اکبر مختاری افزود: وجود واسطههای غیر ضروری و دلال بازی غیر موثر در افزایش قیمت میوه و تره بار نقش به سزایی داشته که در طرح پیشنهادی هوشمند سازی دست سودجویان در بالابردن قیمتها کوتاه شده و نظارتها نیز هدفمند و موثر از طریق دستگاههای متولی امر کنترل و نظارت انجام میشود.
به گفته مختاری، در صورت اجرایی شدن هوشمندسازی و حذف واسطهها شاهد کاهش چشمگیر قیمت خواهیم بود.