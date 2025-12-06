دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه بوشکان دشتستان
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز به همراه یک قبضه سلاح جنگی بدون مجوز بههمراه یک لاشه بزکوهی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی چند روز رصد و پایش مستمر منطقه بوشکان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست متوجه تردد مشکوک گروهی از شکارچیان در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع کوه سیاه بخش بوشکان شدند. با توجه به حساسیت موضوع و احتمال حمل سلاح غیرمجاز، گروههای گشت به صورت نامحسوس مسیرهای منتهی به زیستگاههای حساس را تحت کنترل قرار دادند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان نیز گفت: در جریان این عملیات، مأموران موفق شدند یک نفر از متخلفان را که پس از اقدام به شکار درحال بازگشت بود، دستگیر کنند.
کامبیز عبدالهی افزود: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح جنگی بدون هرگونه مجوز قانونی، تعدادی فشنگ، دوربین چشمی و لاشه یک بزکوهی از گونههای جانوری حمایت شده ملی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
وی ضمن تقدیر از همکاری مردم محلی گفت: گزارشهای مردمی نقش بسیار مهمی در این دستگیری داشت. از اهالی بوشکان میخواهیم همچون گذشته، هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه محیطزیست را به ما اطلاع دهند تا بتوانیم از سرمایههای طبیعی و زیستی منطقه به بهترین شکل حفاظت کنیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان بیان کرد: پرونده متهم با مستندات کامل به مرجع قضایی ارسال شده و برخورد قانونی با چنین تخلفاتی بسیار جدی و بدون اغماض خواهد بود.