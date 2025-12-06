پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در جریان سفر به استان یزد، نشستی با نخبگان، اساتید و فرهیختگان این استان برگزار کرد.
.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین افشین در این نشست اعلام کرد: هزار نخبه یزدی صاحب مسکن خواهند شد. ابعاد زمین تخصیصیافته در این طرح، بزرگتر از زمین عادی در طرح ملی مسکن خواهد بود.
وی افزود: علاوه بر این، ۵۴۰ واحد به استادان جوانی که در دانشگاهها مشغول فعالیت هستند، اختصاص مییابد.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: با وجود افزایش بودجه بنیاد علم به یک هزار میلیارد تومان، متاسفانه دانشگاههای یزد در جذب منابع این بنیاد سیر خوبی نداشتهاند. با این حال، از میان طرحهای ارسالی، نرخ موفقیت در جذب پژوهش از این بنیاد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده که رقم قابل توجهی است.
افشین همچنین خبر داد: به زودی شاهد تغییراتی در شیوه پذیرش دانشجو خواهیم بود تا به استانها در جذب سهمیه بیشتر کمک شود. از سوی دیگر، محدودیتهایی در دوره کارشناسی در دانشگاههای تهران اعمال خواهد شد تا از افزایش بیرویه ظرفیت در این دانشگاهها جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: صدور کارت نخبگی برای افرادی که مشمول تسهیلات میشوند، ضروری است. نگرانی بابت سوءاستفادههای احتمالی، نباید مانع بهرهمندی نخبگان واقعی شود.