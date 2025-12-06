به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور گفت: نشست هم‌ اندیشی فعالان اقتصادی حوزه صنعت، تجارت و بازرگانی شهرستان های منطقه نیشابور با معاون سازمان صمت خراسان رضوی، رؤسای اداره بازرگانی خارجی و کمیسیون توسعه صادرات و واردات اتاق بازرگانی، رئیس اتاق بازرگانی نیشابور و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

مهدی دونده افزود: مسائل مرتبط با صادرات، تعهدات ارزی، چالش‌ های پیش‌ روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بررسی شد و راهکار‌های بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان مورد بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم قوانینی که امروز موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده‌ اند، با همراهی نمایندگان مجلس اصلاح شود. بخشی از موانع پیش‌ روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ناشی از همین قوانین است.

فرماندار نیشابور با اشاره به مشکلات تابستان گذشته گفت: از ناترازی‌ ها و مشکلاتی که در تابستان ایجاد شد عذرخواهی می‌ کنیم و امیدواریم در زمستان پیش‌ رو، ناترازی گاز مانعی برای فعالیت شما نباشد تا بتوانید بر تولید، صادرات و ارزآوری تمرکز کنید.

وی افزود: هدف اصلی این نشست‌ ها برای بررسی چالش‌ های صادرات و تعهدات ارزی است از دل این جلسات می‌ توان به مسائلی دست یافت که در سطح ملی نیز قابل طرح و پیگیری است.

وی ادامه داد: سال‌ هاست اقتصاد مقاومتی مطرح می‌ شود، اما برخی تصور می‌کنند این به معنای قطع ارتباط با دنیا است؛ در حالی‌ که یکی از ابزار‌های تقویت صادرات، توسعه روابط بین‌ المللی است. استاندار خراسان رضوی نیز با احیای روابط اقتصادی نقش فعالی در شرق کشور داشته و با سفر به کشور‌های همسایه، زمینه همکاری‌ ها را فراهم کرده‌ است.

فرماندار ویژه نیشابور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ های کشور در مسیر رونق تولید و تقویت صادرات گفت: این رویکرد معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است؛ نه قهر با دنیا و نگاه صرفا سیاسی.

وی همچنین درباره رقابت جهانی اظهار داشت: بازار امروز کاملاً رقابتی است و ما باید توان رقابت با اروپا را نیز داشته باشیم. خلاقیت و نوآوری در حوزه صادرات، کلید موفقیت در این مسیر است.

دونده در ادامه به عملکرد صادراتی نیشابور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۴۸۰ واحد تولیدی شهرستان موفق به ثبت بیش از ۹۰ میلیون دلار صادرات شدند که نشان‌ دهنده ظرفیت بالای صنعتی و اقتصادی نیشابور است.