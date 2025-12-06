به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته گفت: مأموران پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته در پی رصد و کنترل هوشمندانه منطقه و بررسی‌های میدانی چندروزه، پس از مشکوک شدن به تردد افراد ناشناس در یکی از محور‌های منتهی به مناطق حساس، آنان را قبل از هرگونه شکار شناسایی و بازداشت کردند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته موفق به دستگیری چند متخلف سابقه‌دار شکار و صید پیش از هرگونه اقدام به شکار شدند.

عبداله قبادپور افزود: در این عملیات وسایل شکار شامل اسلحه، فشنگ و تجهیزات جانبی از متخلفان کشف و ضبط شد؛ و متهمان به دلیل سابقه تخلف در شکار غیرمجاز، فوری، با تشکیل صورتجلسه قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با قدردانی از هوشیاری و سرعت‌عمل محیط‌بانان گفت: حفاظت از تنوع زیستی و امنیت زیستگاه‌های موته تنها با حضور آگاهانه مردم و استمرار گشت‌های شبانه‌روزی امکان‌پذیر است.

پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش موته با وسعت ۲۰۵ هزار هکتار در شمال غرب استان اصفهان قرار دارد، این پارک علاوه بر اینکه مهم‌ترین زیستگاه آهوی ایرانی در کشور است و در حال حاضر محل حیات ۲۵ گونه پستاندار، ۸۸ گونه پرنده و ۲۵ گونه خزنده است.