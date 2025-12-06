۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای خلیج فارس کشف شد
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف ۴ فروند شناور و کشف بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی این استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالله خسروی گفت: مرزبانان ما در عملیات دقیق اطلاعاتی و رصد مستمر مسیرهای تردد شناورهای مشکوک، موفق شدند ۴ فروند شناور تجاری حامل محموله بزرگ کالای قاچاق را که قاچاقچیان قصد انتقال آن به داخل کشور داشتند، شناسایی و توقیف کنند.
وی افزود: این محموله شامل ۶۵۳۶ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۲۱۵۰ دستگاه لوازم پزشکی، ۱۵۰۰ ثوب پوشاک، ۲۳۵ عدد لپتاپ و قطعات کامپیوتر، یک دستگاه لیفتراک، تعدادی موتورسیکلت و... بود که قاچاقچیان آنها را بدون هرگونه مدارک قانونی از مسیرهای فرعی وارد مرزهای آبی کرده بودند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۲۰۲ میلیارد ریال برآورد و اضافه کرد: در همین راستا ۵ نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقام قضایی شدند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر یادآور شد: مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه در دریا، لحظهای اجازه سوءاستفاده به سوداگران قاچاق نمیدهند و مقابله با این پدیده مخرب را با قدرت ادامه خواهند داد.