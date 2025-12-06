توزیع هزار و ۲۷۰ تُن برنج دولتی در استان به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با اشاره به مشکلات پیش آمده در بازار برای تامین برنج وارداتی گفت: در راستای تنظیم بازار، مقرر شده است، این میزان برنج وارداتی بین همه شهرستان‌های استان در فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های تعاونی توزیع شود.

محسن ضیایی افزود: باتوجه‌به آزادشدن واردات برنج، این کالا برای برقراری آرامش در بازار، در سریع‌ترین زمان بین مردم توزیع می‌شود و با تمهیدات پیش‌بینی شده برنج به اندازه کافی در انبار‌های دولتی و انبار‌های بخش خصوصی انبار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در روز‌های آینده مشکلات توزیع برنج کاهش پیدا کند و مردم نیازی به صف ایستادن یا مراجعه به جا‌های خاص نداشته باشند.

ضیایی با تأکید بر اینکه حواله سهمیه برنج هر شهرستان به نماینده فرمانداری تحویل داده می‌شود، گفت: با تصمیمات گرفته شده در کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستان، برنج در بیشتر فروشگاه‌های بزرگ توزیع می‌شود.