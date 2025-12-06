پخش زنده
اولین دوره رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان، مطابق با اساسنامه مصوب روسای قوه قضائیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس کانون ازدواج وطلاق استان اصفهان با اشاره به اهمیت تدوین اولین سند رسمی تحول فناوری الکترونیک در کشور گفت: سند الکترونیک ازدواج و طلاق با پایان دادن به عمر صد ساله سندهای دفترچهای شرایط ثبت الکترونیک اجراییه، صدورالکترونیک رونوشت اسناد ازدواج و طلاق، اخطاریه و دهها فرایند ثبتی دیگر را فراهم کرده است.
علی اکبر صافی افزود: راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از تضییع حقوق سردفتران پیشبینی شود تا اثر لغو سقف را که موجب ضرر بیشتر این صنف میشود، جبران کند.
وی به راهکارهای جایگزین اشاره کرد و ادامه داد: توزیع الکترونیک دادنامههای طلاق ازمجتمعهای قضائی خانواده به دفاترطلاق با اتصال سامانه ثبت به سامانه محاکم خانواده و اتصال سامانه وزارت بهداشت به سامانه ثبت برای ارجاع گواهیهای صادره از مراکز بهداشت یا توسعه کارکردهای دفاتر ازدواج و طلاق از آن جمله است.
صافی گفت: یکی از انتقادهای سردفتران، تأخیر در ابلاغ تعرفههاست و لازم است در پایان یک سال، تعرفه جدید در حوزه اسناد و ازدواج و طلاق ابلاغ شود.