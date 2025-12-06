رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش استان البرز گفت: اجرای ۴۰ برنامه با موضوعات قرآن، عترت و نماز تا پایان آذر در مدارس استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، هادی خانمحمدی با اشاره به اینکه هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز، گفت: به مناسبت این هفته ۴۰ برنامه با موضوعات قرآن، عترت و نماز جهت اجرا در مدارس البرز تدوین و ارسال شد.

وی بیان کرد: اجرای این برنامه‌ها با «شعار هفته قرآن، عترت و نماز در سال ۱۴۰۴ «هر مدرسه یک هیئت دانش‌آموزی؛ هر دانش‌آموز یک مسئولیت الهی» است» می‌تواند بستری مناسب برای تعمیق باور‌های دینی و تقویت هویت فرهنگی - اسلامی در مدارس استان را رقم بزند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون مدارس و دارالقرآن‌های البرز به مناسبت هفته قرآن، عترت و نماز اقدام به برگزاری محفل انس با قرآن، برپایی میز نمایشگاه کتاب‌های قرآنی، کارگاه‌های آموزشی احکام، برگزاری سه شنبه‌های مهدوی همراه با ایستگاه صلواتی، سخنرانی و دعای توسل کرده‌اند.

خانمحمدی از تجلیل از فعالان نماز مدارس، برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز در مرحله آموزشگاهی، دیدار دانش آموزان با مادران شهدا و تجلیل از آنان، مصاحبه با نخبگان قرآنی، نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در فعالیت‌های مسجد و آموزش طرح ملی تشرف را از دیگر برنامه‌های این هفته درآموزش و پرورش استان البرز برشمرد.

وی حضور خانوادگی دانش‌آموزان در نماز جمعه را یکی از برنامه‌های خوب اجرای شده آموزش و پرورش البرز درهفته قرآن، عترت و نماز برشمرد، یادآورشد: در برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی به دنبال تحول آفرینی هستیم در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی استان همچنان نیاز به همراهی معلمان، اولیا و دانش‌آموزان با استفاده از فناوری‌های نوین در مدارس داریم.