به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران انتظامی استان فارس هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری شش دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پلیس مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استان‌های دیگر بارگیری و قصد دارند برای خروج غیرقانونی از کشور به شهر‌های جنوبی انتقال دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بیان کرد: ماموران در بازرسی از هر شش دستگاه کامیون، هزار راس گوسفند بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: کارشناسان ارزش گوسفندان کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.