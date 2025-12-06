پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف هزار راس گوسفند بدون مجوز و دستگیری ۱۰ قاچاقچی در فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران انتظامی استان فارس هنگام گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری شش دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: ماموران پلیس مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استانهای دیگر بارگیری و قصد دارند برای خروج غیرقانونی از کشور به شهرهای جنوبی انتقال دهند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بیان کرد: ماموران در بازرسی از هر شش دستگاه کامیون، هزار راس گوسفند بدون مجوز را کشف کردند.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: کارشناسان ارزش گوسفندان کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.