سومین رویداد استانی جایزه ملی جوانی جمعیت در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سومین رویداد جایزه ملی و استانی جوانی جمعیت در خرم آباد برگزار شد.
در این مراسم معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، با بیان اینکه جمعیت زیربنای توسعه هر کشوری است، گفت:همه ی برنامههای دولتها و کشورها در همه ی حوزههای سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، بینالمللی، اقتصادی و خانواده در ارتباط با جمعیت است و اگر این بستر جوان و پویا باشد کشور میتواند با سرعت به اهدافش رسیده و مسیر توسعه را هموار کند.
سعید پورعلی با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان و حمایت بانکها با اهدا ی وامهای کم بهره ازدواج افزود: حمایت از مادران شاغل از طریق توسعه مهدهای کودک، انجام فعالیتها در حوزه ی سلامت مادر و کودک، توسعه ی خدمات درمان ناباروری از دیگر فعالیتهای مستمر در حوزه جوانی جمعیت است که باید به این امر مهم بیشتر توجه شود.
پورعلی با اشاره به اینکه ایجاد گفتمان واحد، امیدمحور و خانواده محور یکی از وظایف اصلی رسانه است،گفت: محور دیگر در توسعه فعالیتهای قانون جوانی جمعیت توجه به تفاوتهای شهرستانی در تدوین نسخه ی اقدام و عمل است که فرمانداری ها باید آن را انجام دهند.