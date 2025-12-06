پخش زنده
مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی خوزستان با اشاره به ضرورت فعالیتهای تخصصی و اجرایی دانشجویان در رشتههای مختلف، از شکلگیری مراکز و هستههای تحقیقاتی دانشجویی در قالب «قرارگاه شهید طهرانیمقدم» برای شناسایی و حل مسائل استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا غفارزاده با بیان اینکه فضای دانشجویی در بسیاری از دانشگاههای کشور از عرصههای تخصصی و کسب تجربه عملی فاصله گرفته است، اظهار کرد: مجموعه پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان با هدف احیای این نقش، از ۲ سال گذشته تاکنون فعالیتهای مستمری داشته است.
وی افزود: در این طرح، مسائل و مشکلات صنعتی، کشاورزی، زیستمحیطی و زیرساختی استان مانند حوزه سدها توسط تیمهای دانشجویی در «هستههای کاشف» شناسایی و احصا شده و صحتسنجی اولیه این مشکلات نیز کاملا بر عهده خود دانشجویان است.
مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی خوزستان ادامه داد: پس از تایید نهایی هر مساله، تیمهای دانشجویی سه تا پنج نفره حول آن موضوع تشکیل میشوند؛ به طور مشخص، در سال جاری، در حوزههای کشاورزی، مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک، تیمهایی شکل گرفتهاند که به صورت متمرکز روی ارائه راهحل کار میکنند.
برگزاری رویدادهای دانشمحور و بازدیدهای تخصصی
وی از دیگر برنامههای این مجموعه به «برگزاری رویدادهای تخصصی و دانشمحور» با کمک اساتید اشاره کرد که هدف آن ورود عملی دانشجویان به عرصه حل مسئله است.
غفارزاده بیان کرد: همچنین بازدیدهای تخصصی از مراکز صنعتی نیز برای آشنایی عینی دانشجویان با فضای کار و کسب تجربه مستقیم در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، «هوش مصنوعی» را یکی از محورهای اصلی فعالیتهای دانشجویی عنوان کرد و گفت: در قالب کمیته ترویج هوش مصنوعی در گام اول رویدادهای آشنایی با این فناوری و در گامهای بعدی، آموزش بکارگیری صحیح آن برای حل مسائل تخصصی و پیشبرد تحصیل، در حال انجام است.
مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان خوزستان در پایان تاکید کرد: هدف نهایی، تبدیل فضای دانشجویی به محیطی پویا و اثرگذار است که در آن، دانشجو علاوه بر تحصیل نظری، با مسائل واقعی جامعه و صنعت درگیر شده و برای رفع آنها راهحلهای عملی ارائه میدهد.