پنج دانشآموز والیبالیست اصفهانی در مسابقات جهانی چین در حال رقابت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ تیم ملی والیبال دانشآموزی دختران زیر ۱۵ سال جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ وارد کشور چین شد؛ تیمی که پنج دانشآموز مستعد اصفهانی در ترکیب نهایی آن حضور دارند و در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی موفق شد، با پیروزی دو بر صفر مقابل هند، رقابتها را قدرتمندانه آغاز کند.
در ترکیب نهایی تیم ملی، آیناز بنیبوگری از خمینیشهر، پانیذ طاووسی از ناحیه ۳، رویا زندینژاد از ناحیه ۵، زهرا جعفری از مبارکه و ستایش نصر اصفهانی از ناحیه ۲ حضور دارند.
همچنین سمیهالسادات هاشمی، دبیر تربیتبدنی استان اصفهان، بهعنوان عضو کادر مربیگری تیم ملی دختران در این دوره از مسابقات حضور دارد و در روند فنی و تیمی بازیکنان نقشآفرینی میکند.
همزمان با آغاز رسمی رقابتهای جهانی، تیمملی والیبال دانشآموزی دختران ایران بامداد امروز به وقت تهران در نخستین دیدار خود برابر هند، به میدان رفت و در دو ست پیاپی این حریف آسیایی را از پیش رو برداشت. ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ و ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود تیم ایران پایان یافت و نمایندگان کشورمان در مجموع دو بر صفر پیروز شدند.
مطابق مقررات مرحله گروهی رقابتهای جهانی دانشآموزان، پیروزی در دو ست از سه ست، تیم برنده را مشخص میکند.