معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به دیدار اخیر جمعی از بانوان با رهبر معظم انقلاب، گفت: بیانات معظم‌له درباره ضرورت رعایت عدالت در رفتار با زنان، بسیار دلگرم‌کننده، آموزنده و راهگشا بود و می‌تواند مبنایی عملی برای تصمیم‌گیری‌های حوزه زنان در کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در مراسم بزرگداشت هفته زن و تکریم مقام مادر تأکید کرد: عدالت باید در همه تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد، به‌ویژه در تصمیم‌هایی که بر زندگی زنان اثر مستقیم می‌گذارند.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هر تصمیمی باید دارای «پیوست عدالت» نسبت به زنان باشد، نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه واکنش نشان داد و آن را اقدامی شوکه‌کننده و مغایر با اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست.

بهروزآذر خاطرنشان کرد: «مهریه یکی از اضلاع حقوقی نظام خانواده است و تغییر در آن مستلزم اصلاح سایر اضلاع است.»

وی ابراز امیدواری کرد که با نگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، جلوی این موضوع گرفته شود و از زنان خواست آرامش خود را حفظ کنند.

بهروزآذر هفته زن را فرصتی برای قدردانی از همه زنان ایرانی، اعم از فعالان در دستگاه‌های اجرایی و سایر زنان کشور (داخل و خارج) دانست و ابلاغ این رویکرد فراگیر به دستگاه‌ها را نشان‌دهنده جدیت دولت در این زمینه عنوان کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: سفر‌های استانی مداوم به دلیل تلاش برای شنیدن صدای زنان روستایی و عشایری است و دولت موظف است موانع شکوفایی زنان را شناسایی و رفع کند.

وی با استناد به آمار مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف تأکید کرد که حضور زنان گره‌گشا بوده و باور دولت بر این است که پیشرفت کشور نیازمند پرواز بر دو بال زنان و مردان است.

بهروز آذر با اشاره به سوابق تاریخی مانند حضور زنان در تخت جمشید و نقش‌آفرینی الگویی حضرت خدیجه (س) و حضرت زهرا (س) در اداره امور، از مشاوران دستگاه‌های اجرایی تشکر کرد که در شناسایی ظرفیت زنان و رسیدگی به مسائل آنان نقش کلیدی دارند. او تأکید کرد که تلاش دولت در حفاظت از سرمایه‌های ملی مانند محیط زیست، به پشتوانه نگاه زنانی، چون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موفق شده است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: گرامی‌داشت مقام زن و مادر به یک هفته ختم نمی‌شود و دولت با جدیت، نماینده و صدای زنان، سالمندان و معلولان در تمامی سال خواهد بود و از مسئولان دستگاه‌ها خواست جلسات شنیدن صدای مردم را با جدیت ادامه دهند.