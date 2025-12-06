به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر موسسه خیریه علمی فرهنگی رشاد اصفهان در آیین تجلیل از خانواده سرهنگ معصومی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: درراستای توسعه و عدالت در اجرای برنامه‌های فرهنگی در نقاط مختلف استان اصفهان، با همکاری اعضای موسسه رشاد، برنامه‌های مختلف فرهنگی در روستا‌های اطراف استان اصفهان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید جواد مهاجر افزود: در ادامه برگزاری برنامه‌های فرهنگی در سطح استان اصفهان، کاروان خودرویی مهدویت، همراه با برگزاری کلاس مهدویت، کلاس نهج البلاغه، غرفه بازی کودکان، برگزاری دعا و توزیع غذای نذری در روستای باقرآباد اردستان برگزار شد.

وی گفت: تاکنون با همکاری این موسسه، برنامه‌های فرهنگی در روستا‌های فریدونشهر و شهرضا برگزار شده و بیش از ۵۰ خانواده از شهرستان‌های برخوار، شاهین شهر و اصفهان و اردستان شرکت کردند.