مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان به همراه تیمی از کارشناسان ارشد، در یک عملیات پایش میدانی و سرزده، از چندین سایت مدیریتی پسماند و واحد‌های صنعتی در مناطق مختلف شهرستان‌ها بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: تمرکز اصلی این بازدید‌ها بر شناسایی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زمینه دفع غیر اصولی و سوزاندن پسماندها، به ویژه پسماند‌های خطرناک و صنعتی است .

وی ادامه داد: نظارت‌ها محدود به ساعات اداری نیست و تیم‌های کارشناسی در قالب گشت‌های روزانه و شبانه، به صورت مستمر بر نحوه مدیریت پسماند‌ها در کل استان، به‌ویژه در مناطقی که گزارش‌های مردمی مبنی بر سوزاندن پسماند سیوز یا آلودگی‌های مشابه دریافت شده، نظارت خواهند کرد.

موسوی مشکینی با تاکید بر اینکه این بازدید‌ها نشان‌دهنده عزم جدی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان برای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از اثرات مخرب زیست‌محیطی ناشی از سوءمدیریت پسماند‌ها است، ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و اعمال جرایم سنگین در دستور کار قرار خواهد گرفت.